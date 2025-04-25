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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 25 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 25 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        25 Nisan Cuma günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Süper Lig'de 33. hafta heyecanı bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Öte yandan bugünkü maç programına göre; Ligue 1, Bundesliga, Hollanda Ligi, UEFA Gençlik Ligi'nde önemli karşılaşmalar oynanacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 25 Nisan 2025 günün maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:47
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        • 1

          25 Nisan Cuma günün maç fikstürü bellli oldu. Bugün birbirinden önemli karşılaşmalar ile sporseverler futbola doyacak. Trendyol Süper Lig’de 33. hafta bugün başlarken Ligue 1, Bundesliga, Hollanda Ligi, UEFA Gençlik Ligi’nde önemli mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 25 Nisan 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        • 2

          25 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Süper Lig

          20:00 Beşiktaş - Hatayspor beIN SPORTS 1

        • 3

          Ligue 1

          21:45 PSG - Nice beIN SPORTS 2

        • 4

          Bundesliga

          21:30 Stuttgart - Heidenheim beIN Sports 3 ve TiviBu Spor 1

        • 5

          UEFA Gençlik Ligi - Yarı Final

          15:00 Salzburg U19 - Trabzonspor U19 TRT Spor

          19:00 AZ U19 - Barcelona U19

        • 6
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