25 Nisan Cuma günün maç fikstürü bellli oldu. Bugün birbirinden önemli karşılaşmalar ile sporseverler futbola doyacak. Trendyol Süper Lig’de 33. hafta bugün başlarken Ligue 1, Bundesliga, Hollanda Ligi, UEFA Gençlik Ligi’nde önemli mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 25 Nisan 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...