25 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da birbirinden kritik maçlar oynanacak. Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Kocaelispor ise Alanyaspor ile mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 25 Ekim 2025 bugünkü maçlar listesi!