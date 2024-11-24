Bugünkü maçlar 24 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
Bugünkü maçlar 24 Kasım 2024 Pazar listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Süper Lig, 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A maç programı belli oldu. Süper Lig fikstürü ile ligin 13. haftasında oynanacak karşılaşmalar araştırılmaya başlandı. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, 24 Kasım 2024 maç takvimi…
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24 Kasım 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. Beşiktaş, Göztepe’yi ağırlarken Trabzonspor, evinde Adana Demirspor’u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Süper Lig maç fikstürü yanı sıra 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A’da oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 24 Kasım Pazar maç takvimi ve canlı maç izle ekranı…
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24 KASIM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
13:30: Sivasspor - Kasımpaşa
16:00: Konyaspor - Hatayspor
16:00: Samsunspor - Alanyaspor
19:00: Beşiktaş - Göztepe
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TFF 1. Lig
13:30: Erzurumspor - Karagümrük
16:00: Erokspor - Yeni Çorumspor
16:00: Adanaspor - Sakaryaspor
19:00: Kocaelispor - Bandırmaspor
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- 4
İngiltere Premier Lig
17:00: Southampton - Liverpool
19:30: Ipswich - Manchester United
- 5
İspanya La Liga
16:00: Osasuna - Villarreal
18:15: Sevilla - Rayo Vallecano
20:30: Leganes - Real Madrid
23:00: Athletic Bilbao - Real Sociedad
- 6
İtalya Serie A
14:30: Genoa - Cagliari
17:00: Torino - Monza
17:00: Como - Fiorentina
20:00: Napoli - Roma
22:45: Lazio - Bologna
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Almanya Bundesliga
17:30: Holstein Kiel - Mainz
19:30: Mönchengladbach - St. Pauli