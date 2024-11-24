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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 KASIM 2024: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A maç programı

        Bugünkü maçlar 24 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Bugünkü maçlar 24 Kasım 2024 Pazar listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Süper Lig, 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A maç programı belli oldu. Süper Lig fikstürü ile ligin 13. haftasında oynanacak karşılaşmalar araştırılmaya başlandı. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, 24 Kasım 2024 maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 09:18 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:18
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        • 1

          24 Kasım 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. Beşiktaş, Göztepe’yi ağırlarken Trabzonspor, evinde Adana Demirspor’u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Süper Lig maç fikstürü yanı sıra 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A’da oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 24 Kasım Pazar maç takvimi ve canlı maç izle ekranı…

        • 2

          24 KASIM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Süper Lig

          13:30: Sivasspor - Kasımpaşa

          16:00: Konyaspor - Hatayspor

          16:00: Samsunspor - Alanyaspor

          19:00: Beşiktaş - Göztepe

        • 3

          TFF 1. Lig

          13:30: Erzurumspor - Karagümrük

          16:00: Erokspor - Yeni Çorumspor

          16:00: Adanaspor - Sakaryaspor

          19:00: Kocaelispor - Bandırmaspor

        • 4

          İngiltere Premier Lig

          17:00: Southampton - Liverpool

          19:30: Ipswich - Manchester United

        • 5

          İspanya La Liga

          16:00: Osasuna - Villarreal

          18:15: Sevilla - Rayo Vallecano

          20:30: Leganes - Real Madrid

          23:00: Athletic Bilbao - Real Sociedad

        • 6

          İtalya Serie A

          14:30: Genoa - Cagliari

          17:00: Torino - Monza

          17:00: Como - Fiorentina

          20:00: Napoli - Roma

          22:45: Lazio - Bologna

        • 7

          Almanya Bundesliga

          17:30: Holstein Kiel - Mainz

          19:30: Mönchengladbach - St. Pauli

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