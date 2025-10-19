Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 EKİM 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç programı

        Bugünkü maç programı 19 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        19 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Süper Lig ve Avrupa takımlarının buulunduğu liglerde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bu kapsamda bugün oynanacak maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 19 Ekim 2025 günün maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 13:02 Güncelleme: 19.10.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          19 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün Fenerbahçe- Karagümrük ve Liverpool- Manchester United maçları futbolseverleri bekliyor olacak. Karşılaşmaların başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 19 Ekim 2025 bugünkü maçlar...

        • 2

          19 EKİM PAZAR GÜNÜN MAÇLARI

          Süper Lig

          14:30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (beIN Sports 1)

          17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (beIN Sports 1)

          17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 2)

          20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

        • 3

          İngiltere - Premier Lig

          16.00 Tottenham-Aston Villa (beIN Sports 3)

          18.30 Liverpool-Manchester United (beIN Sports 3)

        • 4

          İspanya - LaLiga

          15:00 Elche-Athletic Bilbao (S Sport)

          17.15 Celta Vigo-Real Sociedad (S Sport)

          19.30 Levante-Rayo Vallecano (S Sport)

          22.00 Getafe-Real Madrid (S Sport)

        • 5

          İtalya - Serie A

          13:30 Como-Juventus (S Sport Plus, Tivibu Spor)

          16.00 Cagliari-Bologna (S Sport Plus, Tivibu Spor)

          16.00 Genoa-Parma (S Sport Plus, Tivibu Spor)

          19.00 Atalanta-Lazio (S Sport Plus, Tivibu Spor)

          21.45 Milan-Fiorentina (S Sport Plus, Tivibu Spor)

        • 6

          Fransa - Ligue 1

          16.00 Lens-Paris FC

          18.15 Lorient-Brest

          18.15 Toulouse-Metz

          18.15 Rennes-Auxerre

          21.45 Nantes-Lille

          Almanya - Bundesliga

          16:30 Freiburg-Eintracht Frankfurt

          18.30 St. Pauli-Hoffenheim

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        Şampiyonluk yarışında Razgatlıoğlu'na skandal hareket!
        Şampiyonluk yarışında Razgatlıoğlu'na skandal hareket!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Habertürk Anasayfa