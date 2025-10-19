Bugünkü maç programı 19 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
19 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Süper Lig ve Avrupa takımlarının buulunduğu liglerde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bu kapsamda bugün oynanacak maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 19 Ekim 2025 günün maç takvimi...
19 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün Fenerbahçe- Karagümrük ve Liverpool- Manchester United maçları futbolseverleri bekliyor olacak. Karşılaşmaların başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 19 Ekim 2025 bugünkü maçlar...
19 EKİM PAZAR GÜNÜN MAÇLARI
Süper Lig
14:30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (beIN Sports 1)
17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (beIN Sports 1)
17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 2)
20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)
İngiltere - Premier Lig
16.00 Tottenham-Aston Villa (beIN Sports 3)
18.30 Liverpool-Manchester United (beIN Sports 3)
İspanya - LaLiga
15:00 Elche-Athletic Bilbao (S Sport)
17.15 Celta Vigo-Real Sociedad (S Sport)
19.30 Levante-Rayo Vallecano (S Sport)
22.00 Getafe-Real Madrid (S Sport)
İtalya - Serie A
13:30 Como-Juventus (S Sport Plus, Tivibu Spor)
16.00 Cagliari-Bologna (S Sport Plus, Tivibu Spor)
16.00 Genoa-Parma (S Sport Plus, Tivibu Spor)
19.00 Atalanta-Lazio (S Sport Plus, Tivibu Spor)
21.45 Milan-Fiorentina (S Sport Plus, Tivibu Spor)
Fransa - Ligue 1
16.00 Lens-Paris FC
18.15 Lorient-Brest
18.15 Toulouse-Metz
18.15 Rennes-Auxerre
21.45 Nantes-Lille
Almanya - Bundesliga
16:30 Freiburg-Eintracht Frankfurt
18.30 St. Pauli-Hoffenheim
