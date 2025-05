Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bu sebeple futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. 15 Mayıs 2025 maç programı araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, 1. Lig Yükselme Play Off 1. Tur, 3. Lig Yükselme Play Off 3. Tur, La Liga ve Suudi Arabistan - Pro Lig’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Mayıs 2025 bugünkü maçlar listesi…