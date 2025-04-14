Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. 14 Nisan 2025 bugünkü maç programına göre bugün Trendyol Süper Lig ve TFF 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A ve Championship’te kritik maçlar oynanacak. Bugün oynanacak yerli ve yabancı lig karşılaşmalarının saati ve canlı yayın kanallarını haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?