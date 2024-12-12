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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK 2024: Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maç programı

        Bugün hangi maçlar var? 12 Aralık Avrupa Ligi'nde bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 12 Aralık 2024 Perşembe listesi belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 17 karşılaşma oynanacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United, Ajax, Union Saint-Gilloise gibi takımlar sahaya çıkacak. Beşiktaş, ligde ilk 24 takım arasına girerek play-off'a kalmak istiyor. 4. sırada yer alan Galatasaray ise 6. Hafta maçında üç puan hedefliyor. Peki Bugün hangi maçlar var, Avrupa Ligi'nde bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 12 Aralık UEFA Avrupa Ligi maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 08:35 Güncelleme: 12.12.2024 - 08:35
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        • 1

          12 Aralık 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde 6. hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bu akşam 17 maç oynanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray Malmö’ye konuk olurken, Beşiktaş Bodo/Glimt deplasmanında sahaya çıkacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki, Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 12 Aralık Avrupa Ligi maç fikstürü ile BJK, GS maç detayları haberimizde…

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 6. HAFTA HEYECANI DEVAM EDİYOR!

          12 Aralık Perşembe günü birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6. Hafta heyecanı devam ediyor.

          Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında 6. hafta, 12 Aralık Perşembe bugün oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

          Galatasaray ile Beşiktaş, maçlarını bugün deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılar, İsveç ekibi Malmö'ye, siyah-beyazlılar ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk olacak.

        • 3

          12 ARALIK UEFA AVRUPA LİGİ’NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          20:45 Union Saint-Gilloise - Nice (TRT Tabii Spor 3)

          20:45 Ludogorets Razgrad - AZ Alkmaar

          20:45 Malmö FF - Galatasaray (TRT 1)

          20:45 Viktoria Plzen - Manchester United (TRT Tabii Spor)

          20:45 Olympiakos - Twente (TRT Tabii Spor 2)

          20:45 Roma - Sporting Braga (TRT Tabii Spor 1)

          20:45 Hoffenheim - FCSB

          20:45 PAOK - Ferencvaros

        • 4

          23:00 Lyon - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 2)

          23:00 Rangers - Tottenham (TRT Tabii Spor 1)

          23:00 Maccabi Tel Aviv - Rigas Skola

          23:00 Elfsborg - Karabağ

          23:00 Real Sociedad - Dynamo Kiev (TRT Tabii Spor 3)

          23:00 Bodo/Glimt - Beşiktaş (TRT 1)

          23:00 Slavia Prag - Anderlecht (TRT Tabii Spor 4)

          23:00 Ajax - Lazio (TRT Tabii Spor)

          23:00 Porto - Midtjylland (TRT Tabii Spor 5)

        • 5

          AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Temsilcilerimizin maçları TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak.

          TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 6

          UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMAT NASIL?

          Format değişikliğine gidilen organizasyonda, bu sezon 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

          9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        • 7

          UEFA KONFERANS LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          16:00 Vikingur R. - Djurgarden

          18:30 FC Astana - Chelsea (TRT Spor)

          20:45 Petrocub - Real Betis

          20:45 Başakşehir FK - Heidenheim (TRT Spor)

          20:45 Dinamo Minsk - Larne FC

          20:45 Fiorentina - LASK Linz (TRT Tabii Spor 4)

          20:45 Legia Varşova - Lugano

          20:45 Kopenhag - Hearts

          20:45 HJK Helsinki - Molde

          20:45 Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge

          20:45 Noah - APOEL Nicosia

          23:00 St. Gallen - Vitoria Guimaraes

          23:00 Pafos FC - Celje

          23:00 Omonia Nicosia - Rapid Wien

          23:00 Mlada Boleslav - Jagiellonia Bialystok

          23:00 The New Saints - Panathinaikos

          23:00 Gent - Backa Topola

          23:00 Shamrock Rovers - Borac Banja Luka

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