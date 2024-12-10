10 Aralık 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonunda bu akşam 9 maç oynanacak. Arda Güler’li Real Madrid Atalanta ile kozlarını paylaşırken, Liverpool Girona karşısında mutlak galibiyet arayacak. Bayern Münih ise Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 10 Aralık Şampiyonlar Ligi maç fikstürü…