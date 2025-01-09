Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin kupa maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 9 Ocak 2025 Perşembe listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 9 Ocak Perşembe günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?