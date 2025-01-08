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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 8 OCAK 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 8 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Dün oynanan kupa maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin heyecan dolu kupa maçları futbolseverlerle buluşacak. Peki, 8 Ocak Çarşamba hangi takımın maçı var, hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte, 8 Ocak 2025 maç takvimi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:09
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        • 1

          Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin kupa maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 8 Ocak 2025 Çarşamba listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 8 Ocak Çarşamba günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        • 2

          8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜN FİKSTÜRÜ

          TÜRKİYE KUPASI

          13:00 Kırklarelispor - Bodrum FK (ASpor)

          15:30 Eyüpspor - Boluspor (A Spor)

        • 3

          18:00 Trabzonspor - Alanyaspor (ASpor)

          20:30 Galatasaray - Başakşehir FK (ATV)

        • 4

          İNGİLTERE - LİG KUPASI

          23:00 Tottenham - Liverpool (TV 8,5)

          İSPANYA - SÜPER KUPA

          22:00 Athletic Bilbao - Barcelona (TiviBu Spor 1)

        • 5

          PORTEKİZ - LİG KUPASI

          22:45 Benfica - Sporting Braga (TRT SPOR)

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