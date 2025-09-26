Bugünkü maç programı 26 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
26 Eylül Cuma gününün maç takvimi bellli oldu. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Öte yandan İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Hollanda Eredivisie, Portekiz Süper Ligi ve Championship'te birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 26 Eylül 2025 bugünkü maçlar listesi...
26 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
20:00 Alanyaspor - Galatasaray (beIN Sports 1)
İspanya - LaLiga
22:00 Girona - Espanyol
Fransa - Ligue 1
21:45 RC Strasbourg - Marsilya
Almanya - Bundesliga
21:30 Bayern Münih - Werder Bremen
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:35 Al Hazm - Al Ahli Jeddah
18:40 Damac FC - Al Ettifaq
21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr
Hollanda Eredivisie
21:00 Twente - F. Sittard
Portekiz Süper Ligi
22:15 Benfica - Gil Vicente
Championship
22:00 West Bromwich - Leicester City