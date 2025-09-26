26 Eylül Cuma günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre, Trendyol Süper Lig’de 7. hafta başlayacak. Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ayrıca LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Eredivisie, Portekiz Süper Ligi ve Championship’te de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 26 Eylül 2025 günün maç takvimi...