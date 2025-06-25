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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 25 HAZİRAN 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 25 Haziran 2025 maç programı

        25 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlar araştırılıyor. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçları devam ediyor. Bu akşam D ve F gruplarında toplam 4 maç oynanacak. Öte yandan Avrupa U21 Şampiyonası'nda yarı final heyecanı yaşanacak. Futbolun yanı sıra günün spor takviminde basketbol ve voleybol maçlarının yer alıp almadığı merak konusu oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 25 Haziran 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:07
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        • 1

          Uluslararası arenada oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. 25 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam Avrupa U21 Şampiyonası’nda yarı final heyecanı yaşanacak. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ise toplam 4 maç oynanacak. Futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol maçları da oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 25 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…

        • 2

          25 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D

          04:00 ES Tunis - Chelsea

          04:00 Los Angeles FC - Flamengo

        • 3

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup F

          22:00 Mamelodi Sundowns - Fluminense

          22:00 Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai

        • 4

          Avrupa U21 Şampiyonası - Yarı Final

          19:00 İngiltere U21 - Hollanda U21

          22:00 Almanya U21 - Fransa U21

        • 5

          Japonya J. League

          13:00 Kawasaki Frontale - Albirex Niigata

          13:00 Yokohama Marinos - Tokyo

        • 6

          Çin Süper Ligi

          14:00 Qingdao Hainiu - Zhejiang Professional

          14:00 Shanghai Shenhua - Tianjin Jinmen Tiger

          14:35 Changchung Yatai - Qingdao West Coast

          14:35 Meizhou Hakka - Beijing Guoan

          14:35 Shandong Taishan - Wuhan Three Towns

          15:00 Chengdu Rongcheng - Shenzhen FC

        • 7

          Voleybol Erkekler Milletler Ligi

          12:30 Ukrayna - Fransa

          14:00 Almanya - Küba

          16:00 Türkiye - Slovenya

          17:30 Hollanda - Arjantin

          19:30 Bulgaristan - Japonya

        • 8

          FIBA 3x3 Dünya Kupası Erkekler

          11:20 İspanya - Hollanda

          11:45 ABD - Letonya

          13:00 Karadağ - Moğolistan

          13:25 Japonya - Letonya

          14:50 Karadağ - ABD

          15:15 Moğolistan - Japonya

        • 9

          FIBA 3x3 Dünya Kupası Kadınlar

          12:10 Fransa - Kanada

          12:35 Avusturya - Letonya

          14:00 Kanada - Macaristan

          14:25 Letonya - Fransa

        • 10

          FIBA Kadınlar EuroBasket Çeyrek Final

          17:30 İspanya - Çekya

          20:30 Belçika - Almanya

        • 11

          Basketbol Süper Ligi Play-Off Final

          20:30 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka

          İspanya Basketbol Ligi Play-Off Final

          22:15 Valencia Basket - Real Madrid

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