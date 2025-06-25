Uluslararası arenada oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. 25 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam Avrupa U21 Şampiyonası’nda yarı final heyecanı yaşanacak. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ise toplam 4 maç oynanacak. Futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol maçları da oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 25 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…