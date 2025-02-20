Bugünkü maçlar 20 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
20 Şubat 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanşları bugün oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe de mücadele edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rövanş maçlarının bilgileri dahil olmak üzere 20 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakaların detayları haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Şubat 2025 bugünün maç takvimi…
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20 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nin play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 play-off turu rövanş maçlarında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Ajax, Twente, PAOK, Roma, Ferencvaros gibi güçlü takımlar sahaya çıkacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 20 Şubat 2025 bugünkü maç programı…
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UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SON 16 PLAY-OFF TURU HEYECANI DEVAM EDİYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları, 20 Şubat Perşembe bugün oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
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KURA ÇEKİMİ 21 ŞUBAT'TA
Lig aşamasında ilk 8'e giren Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers'ın da dahil olacağı son 16 turunun kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.
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TEMSİLCİLERİMİZ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇLARI İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Galatasaray, deplasmanda 4-1 yenildiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı saat 20.45'te ağırlayacak.
Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda TSİ 23.00'te karşılaşacak.
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CANLI YAYIN KANALLARI BELLİ OLDU
Anderlecht Fenerbahçe maçı ve Galatasaray AZ Alkmaar maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Öte yandan tüm maçlar TRT Tabii Spor 1 ve 2’den canlı ve dönüşümlü olarak yayınlanacak.
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20 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Avrupa Ligi
20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Twente (Hollanda) (TRT Tabii Spor 1)
20.45 Galatasaray-AZ Alkmaar (Hollanda) (TRT 1)
20.45 FCSB (Romanya)-PAOK (Yunanistan) (TRT Tabii Spor 2)
20.45 Roma (İtalya)-Porto (Portekiz) (TRT Tabii Spor)
23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Ferencvaros (Macaristan) (TRT Tabii Spor 2)
23.00 Ajax (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika) (TRT Tabii Spor)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Midtjylland (Danimarka) (TRT Tabii Spor 1)
23.00 Anderlecht (Belçika)-Fenerbahçe (TRT 1)
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UEFA Konferans Ligi
20:45 Heidenheim - Kopenhag (TRT Tabii Spor 4)
20:45 Real Betis - Gent (TRT Tabii Spor 3)
20:45 Olimpija Ljubljana - Borac Banja Luka (TRT Tabii Spor 5)
20:45 Pafos FC - Omonia Nicosia
23:00 Shamrock Rovers - Molde (TRT Tabii Spor 4)
23:00 APOEL Nicosia - Celje
23:00 Panathinaikos - Vikingur R. (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Jagiellonia Bialystok - Backa Topola
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Suudi Arabistan - Pro Lig
18:15 Al Fateh - Al Orubah
18:30 Al Fayha - Al Khaleej
20:00 Al Riyadh - Al Raed
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