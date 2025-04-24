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        Haberler Bilgi Gündem Bugün üniversiteler tatil mi? 25 Nisan Cuma İstanbul'da üniversiteler açık mı, kapalı mı olacak?

        Bugün üniversiteler tatil mi? 25 Nisan Cuma İstanbul'da üniversiteler açık mı?

        İstanbul'da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı illerde okullarda eğitime ara verildi. Meydana gelen depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanırken, can ve mal kaybı yaşanmadı. Okulların tatil edilmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanı Erol Özvar İstanbul'da üniversitelerin durumunda ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, "Bugün üniversiteler tatil mi? 25 Nisan Cuma İstanbul'da üniversiteler açık mı?" İşte 25 Nisan Cuma üniversitelerin durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 20:06 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:20
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanı Tekin, meydana gelen depremin ardından İstanbul'da okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Okulların tatil edilmesinin ardından üniversitelerin durumu, eğitime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Üniversiteler tatil edildi mi? 25 Nisan Cuma İstanbul'da üniversiteler açık mı, kapalı mı olacak?" İşte detaylar...

        • 2

          İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ!

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okulların tatil olduğunu açıkladı.

        • 3

          ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

          YÖK Başkanı Erol Özvar da, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Perşembe ve Cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" açıklamasında bulundu.

        • 4

          BAKAN TEKİN'DEN HABERTÜRK'E AÇIKLAMALAR

          Habertürk TV yayınına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu tür kriz anlarında kamu otoriteleri birbiriyle entegre çalışmalı. İçişleri Bakanımız AFAD'la yaptığı toplantıda içinde bulunduğumuz psikolojik ortam sebebiyle vatandaşlarımızın okulları ve okul bahçelerini kullanmak isteyebileceğini, bu yüzden okulların tatil edilmesinin uygun olacağını belirtince biz de değerlendirdik. Tedbir amaçlı değil İçişleri Bakanlığı'nın ve AFAD'ın çalışmalarına destek olmak açısından perşembe ve cuma günü okullarımızın tatil edilmesine karar verdik" dedi.

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