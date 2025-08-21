Habertürk
        Bugün TV'de neler var, Başakşehir-Universitatea Craiova maçı hangi kanalda? 21 Ağustos Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 21 Ağustos Perşembe: Bugün televizyonda neler var, Başakşehir-Universitatea Craiova maçı hangi kanalda?

        21 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün maçtan yarışma programına, yerli ve yabancı filmden komedi programına birçok yapım izleyicilerle buluşacak. MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? yarışmaları yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 21 Ağustos Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 12:07 Güncelleme: 21.08.2025 - 12:24
        • 1

          21 Ağustos Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması izleyicilerle buluşuyor. TRT 1’de ise Başakşehir-Universitatea Craiova maçı ekrana geliyor. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 21 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Rampage: Büyük Yıkım

          22:30 Godzilla

          00:45 Godzilla

          02:30 Poyraz Karayel

          04:30 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Laz Vampir Tirakula

          01:30 Kızılcık Şerbeti

          04:00 Laz Vampir Tirakula

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:50 Ege'nin Hamsisi

          09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

          13:00 Seksenler

          14:25 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Maç Özel

          20:45 UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması "İstanbul Başakşehir-U.Craiova"

          22:45 Gönül Dağı

          01:30 Leyla İle Mecnun

          04:20 Seksenler

          05:00 Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Ateş Kuşları

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Can Borcu

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Maide'nin Altın Günü

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Aile Saadeti

          03:00 Bir Gece Masalı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

          22:15 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

          00:15 Kral Kaybederse

          02:00 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          06:00 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Bursa Bülbülü

          00:45 İlk Buluşma

          02:15 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin Yaz

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          01:15 MasterChef Türkiye

          04:00 Gazete Magazin Yaz

          21 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
