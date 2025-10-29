Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs, vapur, Marmaray, İZBAN, Başkentray bedava mı?

        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

        Cumhuriyetin ilanının 102. yılı, yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların gündeminde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi. İşte, 29 Ekim'de ücretsiz olarak kullanılabilecek ulaşım araçlarına dair detaylar…

        Giriş: 29.10.2025 - 09:50
        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde kutlanıyor. Türk bayraklarıyla süslenen caddeler ve meydanlarda bayram coşkusu giderek artarken, vatandaşların gündemindeki konulardan biri de 29 Ekim’de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla bazı toplu taşıma araçlarının bayram günü ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz kullanılabilecek toplu taşıma araçlarına ilişkin ayrıntılar…

        • 2

          29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

        • 3

          29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

          Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

