2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başladı. Tüm kademelerde milyonlarca öğrenci bugün ders başı yapacak. Hem haftanın ilk iş günü olması hem de okulun ilk günü olması nedeniyle İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bu noktada öğretmenler, öğrenciler ve veliler toplu taşıma ücret tarifesini sorgulamaya başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl okulların ilk günü toplu taşıma araçları belirli saatlerde ücretsiz olmuştu. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül Pazartesi bugün İstanbul'da İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı? İşte yanıtı…