Bugün Samsun'da okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Samsun'da okul var mı?
Yurt genelinde yaşanan soğuk hava dalgası bazı illerde etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklarının düşmesi sonucu bazı bölgelerde kar yağışı etkili olurken, buzlanma ve don hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı bazı illeri etkisini altına alırken, valilikler bazı şehirlerde okulların tatil edildiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişme, "Bugün Samsun'da okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Samsun'da okul var mı, ders yapılacak mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte 7 Şubat 2025 Cuma Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama...
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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun'da, buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda öğrenci ve veliler, 7 Şubat 2025 Cuma günü ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilikten açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Konuya ilişkin beklenen son dakika açıklaması Samsun Valiliğinden geldi. Peki, "Yarın Samsun'da okullar tatil mi? 7 Şubat 2025 Cuma Samsun'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte yarın Samsun'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı...
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7 ŞUBAT SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Samsun'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre sabah saatlerinde kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar olabileceğinden dolayı il genelindeki resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve anaokulu-kreşlerde çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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SAMSUN HAVA DURUMU
Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, 300 m ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının; Samsun, Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
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RÜZGAR: Kuzey ve kuzey batı yönlerinden orta, kıyılarda yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: 07.02.2025 Cuma günü; Kastamonu, Sinop ve Samsun’un kuzeyinde beklenen kuvvetli yağışların, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, 300 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.