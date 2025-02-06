RÜZGAR: Kuzey ve kuzey batı yönlerinden orta, kıyılarda yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: 07.02.2025 Cuma günü; Kastamonu, Sinop ve Samsun’un kuzeyinde beklenen kuvvetli yağışların, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, 300 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.