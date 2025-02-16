17 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, "İstanbul’da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçen hafta, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verilmişti. Ancak, İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada okulların tatil edileceğine dair herhangi bir karar alınmadığı belirtildi. İlerleyen saatlerde İstanbul Valiliği tarafından yeni bir açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.