Bugün okullar tatil mi? 1 Ekim Salı hangi illerde okul tatil edildi?
1 Ekim Salı günü yani bugün bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün arayla ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, engelli ve hamile personelin de tatile dâhil olduğu belirtildi. Peki, 1 Ekim Salı hangi illerde okul tatil? İşte, detaylar...
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Bugün, bazı illerde hava muhalefeti nedeniyle okullar tatil edildi. İllerin Valiliklerden yapılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlara da izin verildiği açıklandı. Peki, 1 Ekim Salı hangi illerde okul tatil? İşte, detaylar...
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1 EKİM SALI BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ders zili 3 Ekim Çarşamba günü çalacak.
Valiliklerden yapılan açıklamada, okullar için verilen tatile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de dâhil olduğu kaydedildi.
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Bartın Valiliği, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında da (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitime ara verildiğini aktardı.
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