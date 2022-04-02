İFTAR MENÜSÜ 2 NİSAN 2022

DOMATES ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

6 adet büyük boy domates

1 yemek kaşığı tereyağı

6 su bardağı sıcak tavuk ya da et suyu (Dilerseniz sadece sıcak su da kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı domates salçası

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tereyağını bir taada eritin. İçerisine doğranmış kuru soğanı ilave edin. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri rendeleyin ve tencerede 2-3 dakika kavurun. Rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Üzerine sıcak et ya da tavuk suyunu ilave edin. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.