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Bugün ne pişirsem? Ramazan Ayı'nın 1. günü için iftar menüsü önerileri! (2 Nisan 2022)

Ramazan Ayı'nın 1. günü için iftar menüsü önerileri!

Ramazan ayının başlamasıyla iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Her gün evde yemek yapmanın belki de en zor tarafı "Bugün ne pişirsem?" Sorusuna yanıt aramak. İşte bugün iftara ne yapacağına karar veremeyen vatandaşlarımız için 2 Nisan Cumartesi İftar menüsü...

02.04.2022 - 11:24 | Güncelleme: YEMEK YAPMA

  • Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte 2 Nisan Cumartesi iftar menüsü...

  • İFTAR MENÜSÜ 2 NİSAN 2022

    DOMATES ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

    1 adet kuru soğan

    2 diş sarımsak

    6 adet büyük boy domates

    1 yemek kaşığı tereyağı

    6 su bardağı sıcak tavuk ya da et suyu (Dilerseniz sadece sıcak su da kullanabilirsiniz)

    1 yemek kaşığı domates salçası

    DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Tereyağını bir taada eritin. İçerisine doğranmış kuru soğanı ilave edin. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri rendeleyin ve tencerede 2-3 dakika kavurun. Rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Üzerine sıcak et ya da tavuk suyunu ilave edin. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

  • İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

    AKÇAABAT KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER

    500 gram dana kıyma

    100 gram yağlı kuzu boşluk eti

    4 diş sarımsak

    1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı

    1 tatlı kaşığı tuz

    1 çay kaşığı karabiber

    2 adet domates

    2 adet biber

    AKÇAABAT KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

    Trabzon ekmeğinin içini rondodan geçirin bir gece önce kuruması için tepsiye dizin. Üzerine bir şey düşmemesi için bir tülbent örttün. İki kıymayı birlikte çekebilirsiniz daha kolay harmanlanacaktır. Kıymanızı çektirmediyseniz ekmek içiyle beraber 5 dakika yoğurun. Tuz, karabiber ve sarımsağı ilave edin. Rulo haline getirin 30 dakika dinlendirin. Bıçak yardımıyla ruloları keserek avuç içinizle bastırın. İyicene ısınmış tava içerisinde köfteleri önlü arkalı kızartın. Biberleri ve domatesi tavaya dizin hafifçe közleyin. Sunum tabağına yerleştirip afiyetle yiyiniz.

  • İFTAR MENÜSÜ İÇİN SALATA TARİFİ 

    ÇOBAN SALATA İÇİN MALZEMELER

    4 adet domates

    3 adet yeşil biber

    2 adet salatalık

    1 adet kuru soğan

    1/4 demet maydanoz

    5 yemek kaşığı zeytinyağı

    4 yemek kaşığı limon suyu

    1/2 çay kaşığı tuz

    ÇOBAN SALATASI NASIL YAPILIR?

    Öncelikle derin bir kasenin içine kabuklarını soyarak küp küp doğradığınız domatesleri alın.

    Salatalıkları da domateslerle aynı ebatta küp küp doğrayın.

    Yeşil biberleri de ortadan ikiye kesip yarım ay şeklinde doğrayın.

    Kuru soğanı da küp küp olacak şekilde doğrayın.

    İsterseniz piyazlık da doğranabilir.

    Maydanozu da incecik kıyın

    Kuru sopan hariç, diğer malzemeleri salata kabına alarak karıştırın.

    Salata servis kabına aldığınız karışımın üzerine soğanları alın.

    Zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu küçük bir kapta karıştırın.

    Salatanın üzerine gezdirin.

    Sosla beraber iyice harmanladıktan sonra bekletmeden servis edin.

  • İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

    GÜLLAÇ MALZEMELERİ

    10 yaprak güllaç

    1,5 litre süt

    2 su bardağı şeker

    Çekilmiş ceviz

    2 yemek kaşığı gül suyu

    Üzeri için:

    File Fıstık

    Ceviz

    Nar Tanesi

    GÜLLAÇ YAPILIŞI

    Süt ve şekeri tencerede ısıtın. Şekerler tamamen eriyene kadar pişirme işlemene devam edin.

    Ardından oda sıcaklığında ılımaya bırakın.

    Süt çok kaynar olursa tatlınız hamur olabilir.

    Parlak kısmı üste gelecek şekilde güllaç yapraklarını dizin.

    Her kata ıslanacak şekilde sütlü karışımdan dökün.

    Kata geldiğinizde arasına ceviz serpiştirin. Ardından diğer 5 yaprak için aynı sütle ıslatma yöntemini kullanın.

    Kalan sütten 1 bardağı ayırın. İçerisine gül suyunu döküp karıştırtıldıktan sonra güllacın üzerinde gezdirin.

    2-3 saat buzdolabında dinlendikten sonra arzunuza göre süsleyip servis edebilirsiniz.

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