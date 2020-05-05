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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

SOĞAN ÇORBASI MALZEMELER

1 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı tereyağ

1.5 çorba kaşığı un

4-5 su bardağı tavuk suyu

Karabiber

Tuz

SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Soğanı ortadan kesip yarım halkalar elde etme için ince ince doğrayın. 1 kaşık tereyağını tencerede eritin ve soğanları kavurun. Hafif pembeleşince un ekleyin ve yüksek ateşte kavurmaya devam edin. İki dakika kavurduktan sonra sıcak tavuk suyunuzu karışıma ekleyin ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin. Tercihinize göre karabiber ve tuz ekleyin.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

ETLİ KURU FASULYE İÇİN MALZEMELER

2 bardak kuru fasulye

300 gram kuşbaşı et ya da 100 gram ince ince doğranmış pastırma

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

1 domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Sıcak su

1 çay kaşığı tuz

ETLİ KURU FASULYE NASIL YAPILIR?

Kuru fasulye sert bir baklagil olduğu için bir gece önceden suya koymalısınız. Sabaha kadar bekleyen fasulyeleri süzüp yemeği yapmaya soğan doğrayarak başlayabilirsiniz.

Soğanları yemeklik doğrayın ve etle beraber, ocağın altını yakıp zeytinyağı ile kavurun. Et pişince salçayı ve rendelediğiniz domatesi ekleyin. 2 dakika sonra suyunu süzdüğünüz fasulyeyi ekleyip kavurmaya devam edin.

Son olarak tuz ve su da ekleyerek düdüklü tencerenizin altını kısıp 40 dakika pişirmeye bırakın. 40 dakika sonra tencerenizin kapağını açın ve pişip pişmediğini kontrol edin.

Eğer çiğlik varsa pişirmeye devam edebilirsiniz. Piştiyse 5-10 dakika tencerenin kapağı kapalı şekilde dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

PİRİNÇ PİLAVI MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı arpa şehriye

2 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinç pilavı tarifine pirinçleri yıkayarak başlamanızı öneririz. Yıkanan pirinç dinlenirken altı yapıştırmayacak bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin.

Şehriyeyi süzgeçte sudan geçirin ve kızaran yağda rengi değişene kadar kavurun. Dinlenmiş pirinçlerinizi tencereye koyup üzerine birkaç damla limon sıkın. 1 dakikadan az bir süre karıştırın. Suyunuzu ekleyin ve ocağın altını kısıp pilav tenceresinin kapağını kapatın.

Yaklaşık 10 dakika sonra kapağını kaldırın bir tur karıştırıp suyunu çekmiş mi diye kontrol edin. Suyunu çektiyse altını kapatın ve dinlenmeye alın. Bu sırada soğumaması için bir örtü ile tencereyi sarabilirsiniz. Dinlendikten sonra bir kaseyi kalıp olarak kullanıp derli toplu bir pilav sunabilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

HURMALI BROWNİE İÇİN MALZEMELER

Keki için

4 adet muz

300 gram hurma

Yarım su bardağından biraz fazla kakao

1 buçuk su bardağı toz badem

4 yemek kaşığı süt

1 adet yumurta

Üzeri için

4 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı sıcak su

Yarım su bardağı çiğ badem

Yarım su bardağı fındık

HURMALI BROWNİE NASIL YAPILIR?

İlk olarak hurmaları çekirdeklerinden ayırıp blender yardımıyla iyice hamur kıvamına getirin. Üzerine muz, kakao, toz badem ve yumurtayı ilave edip karıştırma işine devam edin. En son sütü ilave edin. Tamamen karışana kadar blender'la karıştırın. Kare kek kalıbının tabanına kenarlarından taşacak şekilde yağlı kağıt yerleştirin, hamuru tepsiye yayın.

Derin bir kaseye fındık, badem bal ve sıcak suyu ekleyip iyice karıştırın. Kuruyemişli karışımı kakaolu tabanın üzerine çok hafif bastırarak yayın ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Sağlıklı hurmalı brownie'leriniz hazır! Afiyet olsun...