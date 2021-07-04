Euro 2020'de yarı final heyecanı için geri sayım başladı. İşte yarı final maçlarının tarihleri...

YARI FİNALE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

İspanya, İtalya, Danimarka, İngiltere...

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

6 TEMMUZ 2021

İtalya - İspanya (22:00)

7 TEMMUZ 2021

İngiltere - Danimarka (22:00)