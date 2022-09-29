Bugün maç var mı 29 Eylül Perşembe 2022? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Bugün hangi maçlar var?

Bugün maç var mı 29 Eylül Perşembe 2022?

Futbolda yeni hafta öncesi heyecan kupada devam ediyor. Liglerin başlamasına çok kısa bir süre kalan sporseverler, 29 Eylül Perşembe günü itibariyle hangi maçların oynanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, bugün ekranlara gelecek karşılaşmalar...

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