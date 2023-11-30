Tüm Türkiye kuvvetli sağış ve fırtınanın etkisi altına girdi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ülkemizde pek çok olumsuzluğa yol açtı. Bu kapsamda bugün İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün İzmir'de okullar tatil mi? İşte, konuya dair güncel bilgiler...