Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 29 Kasım 2023 bugün İstanbul'da okul var mı ve Valilikten açıklama geldi mi?

        Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 29 Kasım 2023 bugün İstanbul'da okul var mı?

        Soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. AKOM'dan son dakika gelen İstanbul'a fırtına ve yağış uyarısı sonrası çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler Valilik tarafından yapılacak açıklamayı beklerken gözler "Bugün İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 29 Kasım 2023 Çarşamba okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 07:30 Güncelleme: 29.11.2023 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara’nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti. AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe yapılan açıklamaların ardından okullarda tatil beklentisi gündeme geldi. Öğrencilerin gözü Valilik'lerden gelecek son dakika okul tatili haberlerine çevrildi. İşte, "29 Kasım 2023 Çarşamba bugün okul var mı, tatil mi edildi?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

        • 2

          AKOM'DAN UYARI!

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde fırtına ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

          İBB AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. AKOM meteoroloji verilerine göre akşam saat 22.00 ile Çarşamba sabah saat 10.00 saatleri arasında il genelinde fırtına bekleniyor. Lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Halihazırda kış değerlerinde (4-8C) seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerlerine (15- 18C) yükselmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

        • 3

          Açıklamada, etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

        • 4

          29 KASIM İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          29 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da okulların tatil edildiğine ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiği takdirde haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Lodos sağanak getiriyor!
        Lodos sağanak getiriyor!
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Gazze ateşkesinde 5. gün: Rehine takası tamamlandı
        Gazze ateşkesinde 5. gün: Rehine takası tamamlandı
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Habertürk Anasayfa