Meteoroloji'den 10 kent için sarı kodlu uyarı geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 il için kuvvetli kar uyarısında bulunarak; kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don ile çığ olaylarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Yapılan uyarılar, "Bugün hava nasıl olacak, kar var mı?" Sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar...