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        Haberler Yaşam Bugün hava nasıl olacak? MGM duyurdu: 15 Nisan 2024 İstanbul, İzmir, Ankara ve yurt genelinde hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 15 Nisan 2024 Pazartesi günü hava durumu

        Nisan ayının ikinci haftasının bitimiyle ülke genelinde sıcaklıklar artmaya başladı. Sizin için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte, 15 Nisan Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 14.04.2024 - 23:57
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        • 1

          Bahar mevsiminin yarısına gelinmesiyle birlikte ''yarın hava nasıl olacak?'' sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yurdun genelinde parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Peki, bunun dışında ülke genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü hava durumu tahminleri...

        • 2

          15 NİSAN 2024 PAZARTESİ İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

          Bugün İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22 dereceye kadar çıkarken, en düşük sıcaklık ise 13 dereceyi gösterecek.

          İzmir'de az bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek ve sıcaklıklar 28 dereceye kadar yükselecek.

          Ankara'da ise parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıklar 21 dereceyi bulacak.

        • 3

          BUGÜN (15 NİSAN 2024 PAZARTESİ) ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülkenin genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken, kısım kısım bölgelerde sisli ve puslu hava olacak. Yurdun doğusunun bir bölümünde ise yağış bekleniyor.

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