Bugün hava nasıl olacak? 4 Eylül Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
Eylül ayının gelişiyle birlikte, sıcaklıklar mevsim normallerine geriledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir bölümü sağanak yağışlı olması beklenirken, diğer bölgelerin ise açık geçmesi bekleniyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Eylül Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu...
- 1
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji ile 4 Eylül Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
- 2
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
- 3
İSTANBUL 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
-
- 4
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
- 5
ANKARA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu