Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu raporu
Meteoroloji'den güncel hava durumu raporu paylaşıldı. Yayınlanan rapora göre Marmara Bölgesi'nde yağış beklenirken diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte, 25 Eylül Perşembe hava durumuna ilişkin bilgiler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini paylaştı. Meteoroloji'ye göre bugün İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Türkiye’nin kuzey bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz’in iç kesimlerinde 2-5 derece düşüş öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL VE KARADENİZ İÇİN AKŞAM UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ilâ 5 derece azalırken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esiyor.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
ANKARA: 28, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık
BURSA: 28, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık
TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
RİZE: 23, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS: 22, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 29, Az bulutlu ve açık