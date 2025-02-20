Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji 20 ili sarı kodla uyardı! Kuvvetli kar yağışı bekleniyor… 20 Şubat 2025 İzmir, Ankara ve İstanbul hava durumu raporu

        Meteoroloji 20 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Şubat 2025 İl il hava durumu raporu

        Yapılan uyarıların ardından "Altay" kar fırtınası yurda giriş yaptı. Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini sürdürürken, birçok kentte okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda bugün için 20 ile sarı kodlu uyarı verildi. MGM verilerine göre, İstanbul dahil 20 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Peki, bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte 20 Şubat 2025 İzmir, Ankara ve İstanbul hava durumu raporu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dakika haberleri… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından "Altay" kar fırtınası yurda giriş yaptı. İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkili olurken birçok ilde okullar tatil edildi. Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. Haritalı raporda, bugün 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. MGM verilerine göre, bugün başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Peki, ülke genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji son dakika raporu ile 20 Şubat 2025 İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre:

          Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

          Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          HAVA SICAKLIĞI

          Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor.

        • 4

          RÜZGAR

          Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        • 5

          KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

          Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 6

          KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

          Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 7

          ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

          Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 8

          MGM’DEN 20 İLE SARI KODLU UYARI!

          Meteoroloji'nin 'sarı' kod ile uyardığı 20 ilde bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

          Yetkililer, kar yağışının ulaşımda aksamalara, buzlanmaya ve don olaylarına neden olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

        • 9

          İşte kuvvetli kar yağışı beklenen iller...

          İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır

        • 10

          BÖLGELERİMİZDE HAVA

          MARMARA

          Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

          EDİRNE °C, 3°C

          Çok bulutlu

          İSTANBUL °C, 3°C

          Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

          KOCAELİ °C, 3°C

          Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

          TEKİRDAĞ °C, 3°C

          Çok bulutlu

          EGE

          Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

          A.KARAHİSAR °C, 0°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          DENİZLİ °C, 9°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          İZMİR °C, 10°C

          Parçalı bulutlu

          MUĞLA °C, 7°C

          Parçalı bulutlu

          AKDENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

          ADANA °C, 13°C

          Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

          ANTALYA °C, 13°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          ISPARTA °C, 3°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          MERSİN °C, 12°C

          Parçalı ve çok bulutlu

        • 11

          İÇ ANADOLU

          Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

          ANKARA °C, 0°C

          Çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri hafif kar yağışlı

          ESKİŞEHİR °C, 1°C

          Çok bulutlu

          KAYSERİ °C, -1°C

          Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

          KONYA °C, 2°C

          Çok bulutlu

          BATI KARADENİZ

          Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

          BOLU °C, 0°C

          Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

          KASTAMONU °C, -2°C

          Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

          SİNOP °C, 3°C

          Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

          ZONGULDAK °C, 2°C

          Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

          RİZE °C, 4°C

          Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

          SAMSUN °C, 3°C

          Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

          TOKAT °C, 1°C

          Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

          TRABZON °C, 4°C

          Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

          DOĞU ANADOLU

          Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

          AĞRI °C, -3°C

          Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

          ERZURUM °C, -5°C

          Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

          MALATYA °C, 3°C

          Çok bulutlu ve kar yağışlı

          VAN °C, 6°C

          Çok bulutlu, güney çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde yağmur, kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

          DİYARBAKIR °C, 6°C

          Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

          GAZİANTEP °C, 8°C

          Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

          MARDİN °C, 4°C

          Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

          ŞANLIURFA °C, 8°C

          Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın!
        Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        Habertürk Anasayfa