4 MAYIS CUMARTESİ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul, Cumartesi günü yağışlı olacak. Sıcaklıklar ise 13 ile 18 derece arasında değişecek.

Ankara da İstanbul gibi sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 9 dereceye kadar düşecekken Başkent en fazla 19 dereceye kadar ulaşabilecek.

Genelde güneşli havasıyla bilinen İzmir, bu kez yağışlı. Cumartesi 23 derece etrafında seyreden sıcaklıklara rağmen bugün sağnak bekleniyor.