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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? 31 Ocak 2024 MGM ile son hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? 31 Ocak 2024 son hava durumu tahmini

        Hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu bazı bölgelerde kar yağışı görülürken, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu havanın etkisinde. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve kuzey Ege karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı, Akdeniz'in yüksek kesimleri kar yağışlı, kıyı kesimleri ise sağanak yağmurlu olacak. İşte 31 Ocak Çarşamba bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 01:41 Güncelleme: 31.01.2024 - 01:41
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi birçok bölgede kar yağışının görülmesine sebep olurken, yurdun batı kesimi bulutlu ve yağmurlu havanın etkisi altında. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE 31 OCAK BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul bugün yağışlı bir gün yaşayacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 8 dereceyi görürken; en düşük 4 derece olacak.

        Ankara ise bugün yağışsız bir gün yaşayacak. Başkent'te sıcaklıklar bugün -3 ile 5 derece arasında seyrederken; hava puslu olacak.

        İzmir'de hava sıcaklığı 3 ile 12 derece arasında değişirken kent genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.

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        BUGÜN TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

        Bugün yurdun pek çok bölgesinde yağış bekleniyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava etkisini yitirmeye başladı ancak ülke genelinde hala karla karışık yağmur ile sağanak etkisini sürdürüyor.

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        Marmara Bölgesi'nde yağmur öngörülürken; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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