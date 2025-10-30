BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun bu akşam saatlerinde çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.