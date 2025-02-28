Bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Şubat Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Şubat ayının son gününde soğuk hava ülkeyi yavaş yavaş ter ederken, kar yağışı yerini yağmura bırakıyor. Pek çok kentte etkili olması beklenen yağmurun, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadalu Bölgesi'nde kendini göstermesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Şubat Cuma İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...
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Bugün hava nasıl olacak günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Şubat 2025 MGM ile son hava durumu raporu...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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İSTANBUL 7°C, 12°C
Çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde yağmurlu
İZMİR 9°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA 1°C, 8°C
Çok bulutlu, bugün sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
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