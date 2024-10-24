Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 24 Ekim Perşembe Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 24 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; ülke genelinde sıcaklıklar 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağış bekleniyor. İç ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde puslu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 00:47 Güncelleme: 24.10.2024 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Avrupa yakası, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzey kesimleri ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 12°C, 19°C

          Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası yağmur ve sağanak yağışlı

        • 4

          İZMİR 14°C, 25°C

          Az bulutlu ve açık

        • 5

          ANKARA 6°C, 19°C

          Az bulutlu ve açık

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar
        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Borsa karar aşamasında
        Borsa karar aşamasında
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı
        Habertürk Anasayfa