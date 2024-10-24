Bugün hava nasıl olacak? 24 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; ülke genelinde sıcaklıklar 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağış bekleniyor. İç ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde puslu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
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Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Avrupa yakası, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzey kesimleri ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
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İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası yağmur ve sağanak yağışlı
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- 4
İZMİR 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
- 5
ANKARA 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık