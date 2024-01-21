BUGÜN (21 OCAK PAZAR) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

Bugün İstanbul yine yağışlı bir gün geçirecek. Ancak olumlu bir gelişme olarak; Cumartesi günü yağan kuvvetli sağanak, Pazar günü etkisini kaybedecek. Sıcaklıklar 9 ile 10 derece arasında değişecek.

Ankara da bugün soğuk bir gün uyanacak. 3 ile 5 derece arasında değişen sıcaklıkların yanı sıra gün boyu yağmur yağacak.

İzmir, Pazar gününe kuvvetli sağanak yağış ile başlayacak. Bu kez İzmir'de de sıcaklıklar gözle görülür bir şekilde düşecek.