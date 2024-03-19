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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? 19 Mart 2024 Salı Türkiye geneli hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 19 Mart 2024 Salı hava durumu

        Mart ayının gelişiyle birlikte yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bu hafta Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde son ayların en kuvvetli yağışları görülecek. Bugün ve yarın sürecek yağışlar nedeniyle Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Şırnak, Muş, Elazığ başta olmak üzere bölgede sel tehlikesi bulunuyor. İşte MGM ile 19 Mart 2024 Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 01:39 Güncelleme: 19.03.2024 - 01:39
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        Yurdun batı kesiminde çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları düşmeye başlıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına geriliyor. Yüksek kesimlerde kar, merkezlerde ve nispeten alçak kesimlerde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 19 Mart Salı yurt geneli hava durumu raporu...

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        BUGÜN (19 MART) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 4 ile 12 derece arasında değişecek.

        İzmir de tıpkı İstanbul gibi parçalı bulutlu bir gün yaşayacak. Ancak her zaman ılık olan İzmir'de sıcaklıklar yine 20 dereceye kadar çıkacak.

        Ankara'da ise yer yer güneş açacak ancak Başkent, diğerlerine göre daha soğuk olacak çünkü sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşerken, en fazla 14'e kadar çıkacak.

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        BUGÜN (19 MART) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye'de bugün kar, yağmur ve güneş var. Doğu tarafında kar yağışı devam ediyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara ise güneşli bir günün tadını çıkaracak bölgelerden. Geriye kalanlar ise Salı gününe yağışlı bir başlangıç yapacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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