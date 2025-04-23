Bugün hastaneler açık mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı?

23 NİSAN (BUGÜN) HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’deki birçok kamu kurumunun kapalı olduğu bir gün olarak kabul ediliyor. Ancak hastanelerin acil servisleri 23 Nisan’da da açık olacak. Yani, acil bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilecek.