Bugün kimin maçı var? 25 Haziran EURO 2024 bugünkü maç programı
Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında üçüncü ve son maçlar oynanıyor. Dün B Grubu'nda İspanya ve İtalya son 16 turuna kalmayı garantiledi ve Hırvatistan 2 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı. Nefes kesen maçlara sahne olan turnuvada bu akşam C Grubu'nda iki kritik karşılaşma oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda? İşte, 24 Haziran EURO 2024 bugünkü maçları...
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplarında üçüncü ve son maçlar tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu'nda Almanya ve İsviçre son 16 turuna yükselirken B Grubu'nda ise İspanya ve İtalya tur atlayan taraf oldu. B Grubu'nda oynanan maçların tamamlanmasının ardından gözler C Grubu'ndaki maçlara çevrildi. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 25 Haziran Salı EURO 2024 bugünkü maçları...
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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Grup C: 22.00 Danimarka- Sirbistan
Danimarka- Sirbistan maçı saat 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Almanya'nın Bayern Münih takımının ev sahipliği yaptığı Allianz Arena'da oynanacak olan maçı Fransız hakem F. Letexier yönetecek.
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MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Bah, Hjulmand, Höjbjerg, Kristansen, Eriksen, Wind, Höjlund
Sirbistan: Rajkovic, Velikovic, Milenkovic, Pavlonic, Zivkovic, İlic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic
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Grup C: 22.00 İngiltere- Slovenya
Cologne Stadium'da oynanacak olan İngiltere- Slovenya maçı 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Fransız hakem C. Turpin yönetecek.
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MUHTEMEL 11'LER
İki takımın mücadeleye şu kadrolar ile çıkması bekleniyor:
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko