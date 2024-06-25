2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplarında üçüncü ve son maçlar tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu'nda Almanya ve İsviçre son 16 turuna yükselirken B Grubu'nda ise İspanya ve İtalya tur atlayan taraf oldu. B Grubu'nda oynanan maçların tamamlanmasının ardından gözler C Grubu'ndaki maçlara çevrildi. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 25 Haziran Salı EURO 2024 bugünkü maçları...