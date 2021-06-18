Euro 2020'de heyecan bugün 3 maçla daha devam ediyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

18 Haziran 2021 - Cuma

16:00: İsveç - Slovakya (E Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

19:00: Hırvatistan - Çekya (D Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: İngiltere- İskoçya (D Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /