Euro 2020'de heyecan bugün 3 maçla daha devam ediyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

17 Haziran 2021 - Perşembe

16:00: Ukrayna - Kuzey Makedonya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

19:00: Danimarka - Belçika (B Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: Hollanda - Avusturya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /