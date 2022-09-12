Bugün hangi maçlar var 12 Eylül Pazartesi 2022? Bugün kimin maçı var, hangi ligde hangi maçlar oynanacak ve saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bugün hangi maçlar var 12 Eylül Pazartesi 2022? Bugün kimin maçı var ve hangi kanalda?

Futbolda heyecan bugün haftanın kapanış günüyle sürüyor. Birbirinden çarpıcı maçların oynanacağı günde Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren iki maç oynanacak. Peki, bugün hangi ligde hangi maç oynanacak ve saat kaçta başlayacak?

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