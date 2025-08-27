Bugün hala onları dinliyoruz... Milyonların gençliğinde unutulmaz izler bırakan 80'li yılların rock gruplarından kaçını hatırlıyorsunuz?

6) RATT

1980’de Los Angeles’ta kurulan Ratt, glam metal sahnesinin önemli isimlerinden biri olmasına rağmen Queen ya da Bon Jovi kadar tanınmadı. “Round and Round” gibi şarkılarla döneminde büyük etki yarattı. Zamanla popülaritesini kaybetse de hâlâ sadık bir dinleyici kitlesine sahip.

Fotoğraf: YouTube