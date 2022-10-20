Merkez seriye devam edecek mi?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. PPK son olarak eylül ayında politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye düşürmüştü. Benzer şekilde ağustos ayında da 100 baz puanlık indirime giderek piyasaları şaşırmıştı.
Piyasalar bugünkü toplantıda da serinin devam ederek 100 baz puanlık faiz indirimine gidilmesini bekliyor.
BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI
AA Finans'ın 18 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği PPK beklenti anketinde ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini beklediğini bildirdi.
Bloomberg HT Araştırma’nın 17 kurumla gerçekleştirdiği beklenti anketinde de benzer bir sonuç çıktı. 17 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 11 seviyesine indirilmesi yönünde oldu. Ankete katılan tüm kurumlar bu toplantıda faiz indirimi beklerken, 16 kurum 100 baz puan, sadece 1 kurum 150 baz puan faiz indirimi yönünde beklenti bildirdi.
Reuters anketinde ise 20 ekonomistin 13’ü PPK'nın bu ay politika faizini 100 baz puan indirmesini beklediğini bildirdi. Ankete katılan bir kurum politika faizinin 50 baz puan indirilerek yüzde 11.50’ye çekileceğini tahmin ederken 6 kurumsa sabit bırakılacağını öngördü.
YEDİ AY BEKLEDİ
PPK 2021'in Eylül ayında faiz indirimlerine başlamış sene bitmeden politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14'e çekmişti. Bu yılın ilk 7 ayında ise 'bekle gör' stratejisi uygulayan PPK faizi sabit bıraktı. Ardından ağustos ayında yeni indirim serisi başladı.
'TEK HANEYE İNDİRMELİYİZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eylül sonunda katıldığı bir televizyon programında faiz oranlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Para Piyasası Kurulu yüzde 12’ye indirdi. Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama piyasalarda indirimlerin devam edeceğine yönelik beklentiyi güçlendirdi.
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