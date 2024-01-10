Yoğun kar yağışının etkili olduğu Edirne'de , buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenci ve öğretmenler, 10 Ocak 2024 Çarşamba günü ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilik tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, "Yarın Edirne'de okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Çarşamba Edirne'de okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte yarın Edirne'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı...