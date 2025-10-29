Bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Sağlık kurumlarının açık mı, kapalı mı olduğu resmi tatil dolasıyla merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün günü kutlanıyor. Kurban ve Ramazan Bayramı öncesi arefe olduğundan kurumlar yarım gün kapalı oluyor. Bu durumun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde uygulanıp uygulanmayacağı ise merak ediliyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Peki,bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
- 1
29 Ekim eczaneler açık mı sorusu ilaç temin edecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatil olduğundan bazı işletmeler gün boyunca kapalı olacak. Sağlık ihtiyaçları için eczanelerden ilaç alışverişi yapacaklarsa nöbetçi eczane sorguluyor. Peki, bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
- 2
29 EKİM ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
29 Ekim Çarşamba günü ise aile sağlığı merkezleri, eczaneler ve hastaneler kapalı olacak. 28 Ekim’de olduğu gibi eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken hastanelerin acil servisleri açık olacak.
- 3
NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri sorgulayabiliyor. e-Devlet ekranına giriş yapan kullanıcılar sağ üstte bulunan arama çubuğuna “TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama” yazarak il seçimi ve nöbet tarihi yazarak nöbetçi eczane sorgulayabilir.
-