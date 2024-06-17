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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün eczaneler açık mı? 17-18-19 Haziran Bayramda eczaneler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

        Bugün eczaneler açık mı? 17-18-19 Haziran Bayramda eczaneler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

        Kurban Bayramı'nda eczane çalışma durumu belli oldu. Bayram tatili süresince pek çok kurum kapalı olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Peki Bugün eczaneler açık mı? 17-18-19 Haziran Bayramda eczaneler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:27
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        • 1

          Bayramda eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak. Peki Bugün eczaneler açık mı? 17-18-19 Haziran Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

        • 2

          BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

          Resmi ve dini bayram günleri haricinde eczaneler sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma, Cumartesi günleri eczaneler açık olmaktadır. Ancak Pazar günü eczaneler hizmet vermez.

          Kurban Bayramı tatili günü 24 Haziran Pazartesi sona erecek. Eczaneler bayram bittikten sonra 20 Haziran Perşembe günü hizmet verebilecek.

        • 3

          KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

          16-17-18-19 Haziran Bayram tatilinde eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

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