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        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN DİZİLER YOK MU? Ramazan Bayramı'nda diziler olacak mı? 1 Nisan bugün diziler var mı? Bahar, Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman?

        Bayramda diziler yayınlanacak mı? 1 Nisan Bahar, Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman?

        Ramazan Bayramı ile dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Bayram tatilini evde geçiren televizyon izleyicileri, bugün kanallarda hangi dizilerin ve programların yer alacağını merak ediyor. Bayram nedeniyle yayın akışında değişiklik olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Ramazan Bayramı'nda diziler olacak mı? 1 Nisan bugün diziler var mı? Bahar, Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 19:27 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:21
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        • 1

          Bayramda televizyon keyfi yapmak isteyenler ekranlarda hangi yapımların yer aldığını araştırıyor. 1 Nisan Salı akşamı, sevilen diziler yayınlanacak mı, yoksa bayrama özel programlar mı izleyicilerle buluşacak? Kanalların güncellenen yayın akışları belli oldu. İşte bu akşam televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar ve program detayları…

        • 2

          BAYRAMDA DİZİLER VAR MI, YOK MU?

          Ramazan Bayramı süresince kanalların yayın akışında değişiklikler meydana geliyor. 1 Nisan Salı günü dizileri arasında Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı ve Mehmed Fetihler Sultanı yer alıyor. Peki, bu diziler bayram günü olan bugün yayınlanacak mı? 2025 Ramazan Bayramı'nda diziler olacak mı?

        • 3

          BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Bahar dizisi 8 Nisan Salı günü saat 20.00'de yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

        • 4

          KRAL KAYBEDERSE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan dizi 1 Nisan Salı günü yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Dizinin yeni bölümün 8 Nisan Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.

        • 5

          MEHMET FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan dizi 1 Nisan Salı günü yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Dizinin yeni bölümün 8 Nisan Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.

        • 6

          BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizi 1 Nisan Salı günü yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Dizinin yeni bölümün 8 Nisan Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.

        • 7

          1 NİSAN SALI TV YAYIN AKIŞI

          KANAL D

          07:00 Kavak Yelleri - Tekrar

          09:00 Neler Oluyor Hayatta? - Yeni Bölüm

          11:00 Yaprak Dökümü - Tekrar

          13:00 Gelinim Mutfakta - Yeni Bölüm

          16:00 Arka Sokaklar - Tekrar

          18:30 Kanal D Ana Haber - Canlı

          20:00 Şarkılar Bizi Söyler - Tekrar

          23:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi

          01:30 Top Gunner: Tehlike Bölgesi

          02:45 Yargı - Tekrar

          04:45 Kuzey Güney - Tekrar

          STAR TV

          07:00 Kral Kaybederse - Tekrar

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer - Yeni Bölüm

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak - Yeni Bölüm

          16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar - Yeni Bölüm

          16:45 Kiralık Aşk - Tekrar

          19:00 Star Haber - Canlı

          20:00 Kral Kaybederse - Tekrar

          22:45 Sahipsizler - Tekrar

          01:15 Sucu Kamil

          03:00 Sefirin Kızı - Tekrar

          05:00 Kiralık Aşk - Tekrar

        • 8

          SHOW TV

          08:00 Bahar

          10:45 Baba Bizi Eversene

          12:30 Gelin Evi - Yeni Bölüm

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - Canlı

          18:45 Show Ana Haber - Canlı

          20:00 Eltilerin Savaşı

          22:30 Nasipse Olur

          00:45 Bahar - Tekrar

          03:15 Kızılcık Şerbeti - Tekrar

          05:45 Siyah Kalp - Tekrar

          ATV

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Can Borcu - 14.Bölüm

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Bir Gece Masalı - 27.Bölüm

          23.20 Kaçış Planı / Yabancı Sinema

          01:50 Kardelenler - 8.Bölüm

          05:00 Hercai

        • 9

          TRT 1

          05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05.25 Hayallerinin Peşinde

          06.15 Türk Sineması 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe'

          07.40 Vuslat

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Seksenler

          14.40 Teşkilat

          17.15 Türk Sineması 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa'

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Lingo Türkiye

          22.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00.55 Bir Zamanlar İstanbul

          03.20 Seksenler

          04.00 Lingo Türkiye

          NOW TV

          07.30 İlk Bakış - Canlı

          08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat - Canlı

          10.45 Kızıl Goncalar - ALT YAZILI

          13.30 En Hamarat Benim - Yeni Bölüm

          16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - ALT YAZILI

          19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - Canlı

          20.00 Bayramlık

          22.45 Babasının Kızı

          00.45 Şahane Hayatım - ALT YAZILI

          03.00 Son Yaz - ALT YAZILI

          05.45 Kefaret

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