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        Haberler Kısayol Bugün Cuma namazı saat kaçta, ne zaman? 17 Mayıs 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? 17 Mayıs 2024 İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

        Her hafta öğle namazı yerine kılınan Cuma namazı için geri sayım başladı. Dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşan namazın saatleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. İşte, 17 Mayıs 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 07:34 Güncelleme: 17.05.2024 - 07:34
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        • 1

          Cuma'nın gelmesiyle öğlen vakti idrak edilecek Cuma namazı da gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri tarafından belirlenen Cuma namazı saatleri kapsamında her ilin namaz saati değişiyor. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılımacak? İşte, 17 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri...

        • 2

          17 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da namazı saat 13.06'da kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          17 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de namazı saat 13.13'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          17 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da namazı saat 12.50'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          17 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da namazı saat 13.05'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

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