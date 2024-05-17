Cuma'nın gelmesiyle öğlen vakti idrak edilecek Cuma namazı da gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri tarafından belirlenen Cuma namazı saatleri kapsamında her ilin namaz saati değişiyor. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılımacak? İşte, 17 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri...